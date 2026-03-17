Глава RWB (объединенной компании Wildberries & Russ) Татьяна Ким и ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Олег Ястребов заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Подробности — в распоряжении «Инка».

Документ предусматривает запуск в РУДН новой магистерской программы RWB. Как отметила Татьяна Ким, речь идет о полноценном двухлетнем обучении, рассчитанном на тех, кто стремится профессионально управлять бизнесом на маркетплейсах. По ее словам, такая модель образования соответствует современным требованиям: эффективная подготовка специалистов должна строиться на тесном взаимодействии академической среды и бизнеса, чтобы студенты получали не только теоретические знания, но и практические инструменты для развития.

Ким отметила, что программа может быть полезна как предпринимателям, уже развивающим собственные проекты, так и тем, кто планирует создать команду и выстроить бизнес с нуля. Старт обучения запланирован на сентябрь. Формат программы будет полностью онлайн. Прием документов на поступление откроется 20 июня и продлится до 13 августа.

Параллельно компания наращивает присутствие и в других сферах бизнеса. В частности, сервис WB Travel компании РВБ совместно с туроператором FUN&SUN представил собственную гостиничную концепцию. Первый гостиничный объект под брендом WB Travel планируется открыть в Египте. При этом оформить бронирование номера уже можно через приложение Wildberries, а также на сайте туроператора FUN&SUN.



Этот проект демонстрирует стремление компании выходить за рамки традиционного маркетплейса и интегрироваться в различные сферы бизнеса. Помимо электронной коммерции, экосистема Wildberries постепенно развивается в направлениях логистики, финансовых сервисов и туристической индустрии.

