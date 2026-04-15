Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) выходит в сегмент туристических сервисов. На базе WB Travel запустили «витрину впечатлений» — маркетплейс для бронирования экскурсий и активного отдыха. Проект поддержало Минэкономразвития — как инструмент легализации рынка гидов. Подробности — в распоряжении «Инка».

Новый сервис объединяет услуги локальных гидов и организаторов отдыха внутри экосистемы Wildberries. Теперь помимо авиабилетов и отелей можно бронировать индивидуальные туры, мастер-классы и квесты. На старте проект охватывает ключевые туристические направления: от Москвы и Петербурга до Калининграда и Мурманской области.

Для малого бизнеса — компаний, ИП и самозанятых — это доступ к многомиллионному трафику маркетплейса. По словам главы RWB Татьяны Ким, задача компании — создать единую цифровую среду, которая даст предпринимателям поток заказов, а туристам — единое окно для планирования поездок.

Ключевой особенностью площадки станет ее синхронизация с базами данных Минэкономразвития. Ведомство поддержало инициативу, рассматривая маркетплейс как фильтр для продвижения именно сертифицированных специалистов. Предполагается, что такая связка поможет легализовать рынок экскурсионных услуг, отсекая нелицензированных гидов и повышая безопасность внутреннего туризма.

Запуск «витрины впечатлений» ставит Wildberries в прямую конкуренцию с тревел-агрегаторами. В планах RWB — активное расширение географии и функций сервиса. Масштабирование сервиса за счет привычных пользователям платежных инструментов и интерфейсов может изменить баланс на рынке локального туризма уже в ближайший сезон.

