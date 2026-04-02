Транспортные компании «Грузовичкоф», «Таксовичкоф» и «Ситимобил» вошли в состав объединенной Wildberries & Russ (РВБ), сообщили в пресс-службе компании.

По мнению экспертов, эти активы долгое время не развивались и остро нуждались в мощном партнере, однако конкурировать с «Яндексом» на рынке перевозок им будет крайне сложно.

Компания Wildberries & Russ продолжает активно расширять бизнес за пределами маркетплейса. Ранее сервис WB Travel совместно с туроператором FUN&SUN запустил собственную отельную концепцию: первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте, а бронирование уже доступно через приложение Wildberries и сайт туроператора.

Кроме того, в 2025 году РВБ полностью выкупила парфюмерную сеть «Рив Гош», получив контроль над 100% ключевых юридических лиц сети.



История объединенной компании началась в 2024 году, когда маркетплейс Wildberries и агрегатор такси и грузоперевозок Russ объявили о стратегическом партнерстве, направленном на создание единой экосистемы сервисов. В результате формировалась группа Wildberries & Russ (РВБ), которая объединила логистические, транспортные и цифровые услуги под одним управлением. Это позволило компании расширить бизнес за пределы традиционной торговли и усилить свое присутствие в новых сегментах рынка уже в 2025–2026 годах.

В начале 2026 года сооснователь и бывший совладелец Wildberries Владислав Бакальчук зарегистрировал новую компанию — ООО «ВБ Ритейл», что может свидетельствовать о подготовке новых проектов и дальнейшей диверсификации бизнеса.

