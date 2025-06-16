Российский маркетплейс Wildberries ведет переговоры о запуске нового направления — продажи квартир и другой недвижимости. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Ким в интервью ТАСС перед Петербургским международным экономическим форумом.

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По словам Ким, площадка активно расширяет ассортимент и добавляет новые сервисы. В ближайшее время Wildberries может начать сотрудничество с двумя крупными проектами в сфере недвижимости.

Это не первое расширение категорий маркетплейса. Ранее в 2024 году Wildberries уже запустил продажу автомобилей, а также начал предлагать покупателям дачи, бани и даже плавучие дома.

Компания также продолжает развивать логистические сервисы. Среди нововведений — возможность доставки товаров без захода в сортировочные центры и сервис WB Track для пересылки посылок между пунктами выдачи.

Недавно стало известно, что компания занимается разработкой собственного книжного сервиса, который может быть запущен до конца 2025 года. Проект уже находится на стадии тестирования, а компания ведет переговоры с издательствами о приобретении цифровых прав на книги для формирования каталога.