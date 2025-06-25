Китайские черные рынки в Telegram, заблокированные в мае за торговлю услугами криптовалютных афер на $35 млрд, возобновили работу. Об этом сообщает Wired со ссылкой на крипто-трекинговую компанию Elliptic.

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Площадки Haowang Guarantee и Xinbi Guarantee, ранее обеспечивавшие отмывание денег для мошеннических схем в Юго-Восточной Азии, были удалены 13 мая. Однако рынок Tudou Guarantee, частично принадлежащий Huione Group, вырос вдвое, достигнув 289 тыс. пользователей и $15 млн ежедневных транзакций, почти сравнявшись с Haowang (296 тыс. пользователей, $16,4 млн).

Сооснователь Elliptic Том Робинсон отметил, что рынки продолжат процветать без активного преследования. По данным компании, Tudou предлагает услуги отмывания денег, разработки мошеннических сайтов и продажи украденных данных. Один пост даже рекламировал проституцию, включая возможное участие несовершеннолетних.

В мае Telegram удалил аккаунты Haowang и Xinbi после отчета Elliptic, сообщив, что такие действия нарушают правила платформы. Пресс-секретарь Telegram Реми Вон тогда заявил, что компания удаляет аккаунты, связанные с мошенничеством и отмыванием денег, при их выявлении. Однако новые каналы Xinbi и другие рынки, включая Tudou, продолжают работать без блокировок, несмотря на уведомления Elliptic.

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Wired пишет, что Telegram оправдывает бездействие тем, что пользователи из Китая, сталкиваясь с жестким финансовым контролем, ищут альтернативные пути для транзакций. Экс-прокурор и глава Operation Shamrock Эрин Уэст назвала мессенджер платформой, поддерживающей мошенников, несмотря на возможность пресечь их деятельность.