Боитанский рекламный холдинг WPP занялся применением ИИ и аналитики не только для, собственно, рекламы клиентов, но и для управления своим собственным бизнесом. Компания разрабатывает общекорпоративную систему раннего предупреждения, которая поможет агентствам выявлять клиентов, находящихся под угрозой ухода. Об этом сообщила CEO компании Синди Роуз. Инициатива станет частью более широкой программы по удержанию и развитию клиентской базы.

Vitaly Gariev, Unsplash

Новая инициатива получила название Client Success Programme («программа успеха клиентов»). Она должна формализовать подход WPP к удержанию клиентов и развитию аккаунтов, а также помочь агентствам раньше выявлять риски и эффективнее использовать лучшие практики работы с заказчиками.

Для WPP это особенно важно на фоне крупных потерь клиентов, которые продолжают влиять на финансовые результаты холдинга. В первом полугодии 2026 года выручка за вычетом pass-through costs снизилась на 4,7% год к году на сопоставимой основе. При этом во втором квартале падение замедлилось до 2,8% против 6,7% в первом.

Программа вписывается в стратегию Elevate28, которую WPP представила в феврале. Компания планирует стабилизировать бизнес в 2026 году, вернуться к органическому росту в 2027-м и ускорить его с 2028 года. В рамках стратегии WPP переходит к более простой структуре и объединяет бизнес вокруг четырех основных направлений: WPP Media, WPP Creative, WPP Production и WPP Enterprise Solutions.

Стратегия также предполагает более тесную интеграцию технологий и ИИ. WPP развивает собственную платформу WPP Open и позиционирует компанию как партнера по росту для крупнейших брендов. В июне Роуз писала, что клиенты хотят от агентств не только маркетинговых услуг, но и измеримого бизнес-результата — включая рост продаж и повышение отдачи от маркетинговых инвестиций.

На фоне реструктуризации у WPP уже появились новые крупные контракты и расширения существующих. В частности, компания сообщала о расширении глобального сотрудничества с Henkel Consumer Brands, включив в него объединенные услуги в области креатива и производства.

Таким образом, Client Success Programme должна стать одним из инструментов WPP для улучшения удержания клиентов и стабилизации бизнеса после периода крупных потерь.

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