По данным T-Mobile, партнера программы, устройства iPhone от Apple теперь могут участвовать в тестировании функции спутниковой связи Starlink, принадлежащей SpaceX.

T-Mobile и SpaceX Илона Маска в настоящее время тестируют сотовую связь через сервис Starlink в экспериментальном порядке. Это стало возможным после получения одобрения Федеральной комиссии США по связи в ноябре прошлого года.

По данным сайта T-Mobile, в рамках пробной версии будет реализована функция «передачи текстовых сообщений через спутник», а в будущем будут добавлены функции голосовой связи и передачи данных.

Первоначально мобильный оператор перечислил лишь несколько смартфонов на Android в качестве устройств, подходящих для тестирования сети, но теперь добавил iPhone с последним обновлением программного обеспечения до версии iOS 18.3.

Агентство Bloomberg сообщило, что Apple, SpaceX и T-Mobile уже работают над добавлением функции в новейшее программное обеспечение iPhone.

В отличие от уже поддерживаемой устройствами Apple функции спутниковой связи Globalstar, которая предполагает необходимость направить смартфон к небу для установления соединения, Starlink будет работать по умолчанию, даже когда устройство находится у пользователя в кармане.

Сервис Starlink планируется сделать доступным в районах, где отсутствует сотовая связь, в то время как в зонах с нормальным покрытием он не будет задействован, отмечает агентство.

В октябре прошлого года Федеральная комиссия по связи США разрешила компаниям SpaceX и T-Mobile использовать спутники Starlink для обеспечения покрытия сотовой связи в районах Северной Каролины, сильно пострадавших от урагана «Хелен».

Напомним, что по собственным данным компании, Starlink уже имеет около 7 тыс. действующих спутников на орбите и обслуживает около 5 млн клиентов в более чем 100 странах. Однако КНР собирается составить конкуренцию сервису, принадлежащему Илону Маску.