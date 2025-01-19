Криптовалюта, запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом, $TRUMP, на пике выросла на 660% относительно начальной цены торгов, но потом снизилась. Менее чем за сутки ее стоимость увеличилась на 578%, а общий объем торгов превысил $10 млрд, как показывают данные CoinGecko.

На момент запуска валюта $TRUMP торговалась по цене $4,29 за ед. На пиковом уровне, который был зафиксирован 18 января в 19:10 по московскому времени, ее стоимость достигла $32,61, что соответствует росту на 660%. Позже цена снизилась до $29,11. Таким образом, по сравнению с ценой на момент запуска, валюта выросла на 578,5%. Объем торгов за последние 24 часа на момент публикации составил $13,1 млрд.

Накануне Дональд Трамп анонсировал запуск собственной шуточной криптовалюты. В социальных сетях Truth Social и X он разместил посты, добавив к ним ссылку на страницу под названием Trump Meme, где пользователи могут приобрести этот мемкоин.

Мемкоин представляет собой криптовалюту, которая не обладает реальной фундаментальной ценностью и создается, в первую очередь, ради шутки, а также заработка на росте ее курса. Обычно мемкоины связаны с интернет-мемами, текущими социальными трендами или значимыми событиями. Часто создатели таких криптовалют сразу заявляют, что не планируют заниматься дальнейшим развитием проекта, однако пользователи продолжают приобретать токены-мемы, надеясь на стремительный рост цен и возможность получения высокой прибыли в краткосрочной перспективе.

Дональд Трамп неоднократно выражал свою поддержку относительно криптовалют. Кроме того, будучи избранным президентом США, он намерен издать указ, который сделает криптовалюту национальным приоритетом. В рамках этого документа рассматривается возможность включения директивы для всех государственных учреждений с целью пересмотра политики относительно цифровых активов и, возможно, приостановления любых судебных разбирательств, касающихся криптовалют.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал сделать Соединенные Штаты «криптостолицей мира». «Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили именно в США», — заявил он.

В канун Нового года Илон Маск сменил свой псевдоним X на Kekius Maximus — отсылка к ранее малоизвестной криптовалюте — и ее стоимость взлетела на 4800%, достигнув рыночной капитализации в $380 млн.