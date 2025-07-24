Розничные сети «Пятерочка» и «Перекресток», принадлежащие X5 Group, прекратили заказывать шоколадные батончики, конфеты и жевательную резинку производства компании Mars. Решение было принято после того, как стороны не смогли договориться о ценах. В X5 Group объяснили этот шаг несоблюдением принципов справедливого ценообразования со стороны поставщика.

Reuters/Pixstream

Оставшиеся на складах товары производителя, включая популярные бренды Snickers, Twix, Orbit и M&M’s, будут доступны в продаже до конца лета. После исчерпания запасов ретейлер планирует заменить их продукцией других производителей.

В компании уверяют, что дефицита не возникнет, так как альтернативные поставщики уже найдены.

Представители X5 Group заявили, что предложенные Mars закупочные цены значительно превышают рыночные показатели и не соответствуют принципам добросовестной конкуренции. В торговой компании подчеркнули готовность к дальнейшим переговорам, но только на условиях, которые будут справедливыми для всех участников рынка.

Со своей стороны Mars выразил сожаление по поводу решения ретейлера, но подтвердил намерение продолжать диалог для поиска взаимоприемлемого выхода из ситуации. При этом компания отметила, что поставки другой своей продукции — кормов для животных под брендами Pedigree, Whiskas и другими — продолжаются в обычном режиме.

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Продукция американского производителя занимает существенную долю в сегменте прикассовых кондитерских изделий. Согласно данным аналитиков, шоколадный батончик Snickers занимает второе место по продажам с долей 10,4%, уступая только Kinder от Ferrero. Жевательная резинка Orbit и драже M&M’s имеют по 5% рынка каждый, а Twix — 4,3%.

По мнению отраслевых аналитиков, подобные конфликты между ретейлерами и поставщиками стали обычной практикой в условиях высокой конкурентной борьбы. Но в этом случае показательно, что российские торговые сети стали более жестко отстаивать свои интересы, даже когда речь идет о продукции крупнейших мировых брендов.

Экономисты отмечают, что для Mars это решение может обернуться существенными финансовыми потерями, учитывая, что на магазины X5 Group приходится более 15% всего товарооборота компании в России. В то же время ретейлер, по всей видимости, уже подготовился к такому развитию событий и обеспечил возможность быстрого замещения ассортимента.