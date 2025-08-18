Российский ритейлер X5, управляющий сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», объявил о создании нового подразделения — X5 Robotics. Таким образом компания планирует начать системную роботизацию операционных и производственных процессов.

X5 Robotics будет отвечать за полный цикл внедрения роботизированных решений — от разработки и пилотирования до промышленного масштабирования. Это позволит достичь более высокой скорости, точности и качества выполнения задач при минимальных затратах.

Компания активно пилотирует различные роботизированные решения: автономные вилочные погрузчики (FMR) и мобильные роботы (AMR) на распределительных центрах, а также роверы-доставщики и роботы-уборщики.

По прогнозам X5, к 2028 году роботизация и внедрение ИИ позволят частично заменить до 30% операций в магазинах, дарксторах, распределительных центрах и сервисах доставки. Это критически важно для компании, которая управляет более чем 28 тыс. магазинов и 75 распределительными центрами.

