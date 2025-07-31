Компания «Яндекс Роботикс» представила бизнесу новую услугу — аренду автономных роботов-инвентаризаторов с полным программным комплексом по модели подписки. Первым партнером, внедрившим это решение, стала сеть супермаркетов «Азбука вкуса», использующая систему на своем московском складе. Подробности — в распоряжении «Инка».

Яндекс Роботикс

Подписная модель включает не только поставку роботизированного оборудования, но и полный пакет сопутствующих услуг. Клиенты получают автономного робота-инвентаризатора, специализированное программное обеспечение для управления, готовую интеграцию с существующими WMS-системами через API, а также постоянную техническую поддержку. Роботы выполняют задания по заранее созданному графику, проводя плановые проверки склада два раза в неделю без участия персонала.

Разработка сочетает передовое аппаратное оснащение и интеллектуальное программное обеспечение. Робот оборудован лидаром для точной навигации в пространстве склада, высокочувствительными камерами для распознавания товаров, ультразвуковыми датчиками и комплексом систем безопасности.

Программная часть включает алгоритмы компьютерного зрения для идентификации товаров, аналитический модуль для обработки данных и универсальный интерфейс для интеграции с существующими складскими системами управления.

Читайте также На складах Amazon теперь работает больше роботов, чем людей

В «Азбуке вкуса» отмечают, что автоматизация инвентаризации позволила сократить время проведения проверок на 60%, практически исключив человеческий фактор и связанные с ним ошибки учета.

В то же время персонал склада получил возможность переключиться на более сложные задачи, пока система обеспечивает постоянный доступ к актуальным данным о товарных остатках в режиме реального времени.

В ближайших планах «Яндекс Роботикс» — запуск роботизированных систем для комплектации заказов, автоматизированных решений для перемещения грузов и интеллектуальных систем управления складскими потоками.

Читайте также Инвестиции в коммерческую недвижимость в России упали на 38% до минимального показателя за три года

Согласно совместному исследованию «Яндекс Роботикс» и «Промышленной робототехники», подавляющее большинство российских компаний планирует внедрить мобильных роботов на складах. Так, 88% опрошенных рассматривают возможность использования таких решений, а 71% намерены закупить десять и более устройств.

Многие предприятия уже готовятся к этому: почти 80% сформировали внутренние команды по робототехнике, около половины выделили бюджеты, а 11% находятся на стадии предварительной оценки.