X5 приобрела алкогольный дистрибуторский бизнес группы «Город 77» и получила полный контроль над тремя компаниями — ООО «Город 77», ООО «Эковайн» и ООО «Алко Норд». Ретейлеру перешли 100% долей в каждой из них. Стороны не раскрыли стоимость сделки, однако Infoline оценила ее в 500−600 млн рублей.

Unsplash

Новый актив будет работать на развитие франчайзинговой сети «Около». X5 планирует через него поставлять алкоголь независимым магазинам, работающим под этим брендом. Сейчас сеть объединяет 7,24 тыс. торговых точек в 55 российских регионах.

ГК «Город 77» работает с независимой розницей и поставляет алкоголь в Центральную и Северо-Западную Россию. Основанная Николаем Лаушкиным группа обслуживает около 5 тыс. клиентов. В 2025 году совокупная выручка компаний, вошедших в сделку, составила 4,76 млрд рублей и снизилась на 13,45%.

Николай Лаушкин останется в бизнесе и займется интеграцией приобретенных компаний в структуру «Около». Предприниматель подтвердил, что продолжит работу и после перехода активов под контроль X5.

Одной из причин сделки стали сложности небольших магазинов с поставками крепкого алкоголя. По данным WineRetail, независимой рознице трудно работать с крупными дистрибуторами. Таким магазинам нужны небольшие партии и сборные грузы, тогда как крупным поставщикам подобная логистика часто невыгодна.

В сети «Около» лицензии на продажу крепкого алкоголя получили около 500 магазинов, или 6,9% всех торговых точек. По оценке Александра Ставцева из WineRetail, собственная дистрибуция может сделать оформление лицензий экономически более привлекательным для партнеров сети и укрепить позиции X5 на алкогольном рынке.

X5 управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Около» и «Чижик». На 30 июня 2026 года группа объединяла более 30,6 тыс. магазинов. В 2025 году ее консолидированная выручка выросла на 18,8%, до 4,6 трлн рублей, а чистая прибыль сократилась на 13,9%, до 94,8 млрд рублей.

По оценке Infoline, расширение алкогольного ассортимента может повысить привлекательность франчайзинговой модели X5. Это особенно важно при снижении прибыльности розничного бизнеса. В 2025 году рентабельность ретейла сократилась на 0,6 процентного пункта, до 1,7%, а в 2026 году показатель может опуститься до 1,6%.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.