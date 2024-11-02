Согласно сообщениям, акционеры «Росбанка» и «ТБанка» (ранее — «Тинькофф банк») приняли решение об объединении своих кредитных организаций, сообщает «Интерфакс». В течение трех рабочих дней «ТБанк» должен направить уведомление о начале процедуры реорганизации в в департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что «Росбанк» станет филиалом «Т-Банка», сохранив при этом свои обязательства и клиентские бренды. У объединенной кредитной организации останется только одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется завершить в I квартале 2025 года, окончательное решение будет принято акционерами банков — «ТКС Холдингом» и владельцами акций «Росбанка».

По словам председателя совета директоров материнской группы обоих банков, «ТКС Холдинга», Алексея Малиновского, интеграция предоставит возможность максимально эффективно объединить активную и пассивную базу обоих банков и перейти на единые платформенные решения, позволяющие отказаться от дублирующих расходов.

Для слияния с «Росбанком», «ТБанк» проведет допэмиссию акций на 3 млрд руб. Он разместит 300 млн акций стоимостью 10 руб. за каждую: в одну акцию «ТБанка» будет конвертировано 5,88 акций «Росбанка» номиналом в 10 руб. В «ТКС Холдинг» отметили, что группа не проводит допэмиссию акций и процедура никак не влияет на количество акций «ТКС Холдинг».

В настоящее время уставный капитал «ТБанка» составляет 6,7 млрд руб. Ожидается, что после допэмиссии он может увеличится на 44% до 9,7 млрд руб. Уставный капитал «Росбанка» составляет 15,5 млрд руб. В августе «ТКС Холдинг», который владеет «ТБанком», получил контроль над 99,4% акций «Росбанка». Коэффициент приобретения «Росбанка» составил 0,8 его общего капитала.

Предполагается, что «ТБанк» займет 5-е место среди российских банков по объему средств населения (2,1 трлн руб.) и 4-е — по размеру кредитного портфеля физических лиц (1,9 трлн руб.), после объединения с «Росбанком». Также ожидается, что капитал «ТБанка» превысит 500 млрд руб.

Ранее сообщалось, что «Альфа-банк» в скором времени может стать собственником здания «Росбанк Плаза». Деловой комплекс занимает восьмиэтажное здание общей площадью около 50 тыс. кв. м. Объект введен в эксплуатацию в 2009 году. Он входит в состав бизнес-центра, общая площадь которого составляет около 130 тыс. кв. м. Этот бизнес-центр имеет подземную парковку, рассчитанную более чем на 1 тыс. машиномест.