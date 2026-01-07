Стартап Илона Маска в сфере искусственного интеллекта xAI во вторник сообщил о привлечении $20 млрд в рамках расширенного раунда финансирования серии E, превысив первоначальную цель в $15 млрд. Компания направит средства на ускорение разработки новых ИИ-моделей и расширение вычислительной инфраструктуры.

По данным xAI, в раунде приняли участие Valor Equity Partners, StepStone Group, Fidelity Management & Research Company и Qatar Investment Authority. В качестве стратегических инвесторов к финансированию также присоединились Nvidia и Cisco Investments; в компании отметили, что их участие позволит нарастить вычислительные мощности.

xAI также заявила, что экосистема X и чат-бота Grok насчитывает около 600 млн ежемесячно активных пользователей. Полученные средства планируется использовать для дальнейшего расширения дата-центров и развития моделей Grok.

Ранее xAI представила новую модель искусственного интеллекта Grok 4 Fast — ускоренную и более доступную версию Grok 4. По заявлению разработчика, при сопоставимой точности модель использует на 40% меньше вычислительных токенов, что снижает стоимость обработки запросов на 98% по сравнению с исходной версией.