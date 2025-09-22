Компания xAI, основанная миллиардером Илоном Маском, представила новую ИИ-модель Grok 4 Fast, которая позиционируется как быстрый и недорогой вариант оригинальной Grok 4. Модель обеспечивает аналогичную точность при использовании на 40% меньшего количества вычислительных токенов, что позволяет сократить стоимость обработки запросов на 98% по сравнению с базовой версией.

Архитектура сочетает режимы глубокого анализа и простых ответов с автоматическим переключением, подобно решениям OpenAI в GPT-5 и Anthropic в Claude Opus. По результатам тестов, Grok 4 Fast лидирует в рейтинге LMArena по поисковым задачам и занимает восьмое место в генерации текстов.

Ключевой особенностью стала поддержка контекстного окна до 2 млн токенов для работы с крупными данными. Обучение проводилось с применением методов подкрепления, а оптимизация ориентирована на интеграцию внешних инструментов, включая выполнение кода и веб-поиск.

Доступ к модели открыт через платформы OpenRouter и Vercel AI Gateway, а также API xAI для веб, iOS и Android. Цена начинается от $0,20 за миллион токенов и зависит от объема.

Выход новинки усиливает конкуренцию с другими участниками рынка. Так, в начале августа Anthropic выпустила нейросеть Claude Opus 4.1. Это обновление было направлено на решение сложных задач, связанных с программированием, анализом данных и логическими рассуждениями. Тогда же OpenAI представила свою новую флагманскую модель GPT-5.