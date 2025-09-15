Xiaomi анонсировала выпуск новой серии флагманских смартфонов Xiaomi 17 в ближайшие недели. Китайская компания пропустит 16-е поколение, чтобы напрямую конкурировать с линейкой iPhone 17 от Apple.

iPhone 15 Pro и Xiaomi 14. Unsplash

Новая линейка, включающая модели Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max, станет первыми устройствами на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm.

Президент компании Лу Вэйбин отметил, что это кульминация пятилетней стратегии по выходу на премиум-сегмент рынка, где компания инвестировала значительные средства в исследования и разработки. В следующие пять лет объем таких инвестиций планируется удвоить, что позволит укрепить позиции против лидеров отрасли.

Соучредитель и генеральный директор Лэй Цзюнь заявил что его компания хочет соперничать со смартфонами Apple, которые долгое время считались эталоном в премиальном сегменте рынка.

Лу Вэйбин также признал, что решение пропустить поколение было принято для того, чтобы поставить новейшие флагманы в один ряд с линейкой iPhone 17. Он добавил, что модель Xiaomi 17 Pro Max окажется самым мощным флагманом в истории бренда.

Apple провела ежегодную презентацию новых устройств 9 сентября. В прямом эфире компания представила новую линейку iPhone: 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max. С 19 сентября новые iPhone 17 официально поступят в продажу. В России новый смартфон от Apple бьет рекорды предзаказов, но его продажа может оказаться вне закона.