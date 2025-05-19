Xiaomi вложит $7 млрд в разработку собственных чипов в течение десятилетия
Xiaomi инвестирует не менее 50 млрд юаней ($6,9 млрд) в разработку собственного мобильного процессора в течение десяти лет, чтобы стать лидером в области высоких технологий. Об этом заявил сооснователь компании и миллиардер Лэй Цзюнь в посте на Weibo, китайском аналоге X, передает Bloomberg. Первый чип Xring O1 будет представлен 22 мая.
По словам Лэй Цзюня, за последние четыре года Xiaomi потратила более 13,5 млрд юаней на развитие собственных полупроводников и планирует инвестировать 6 млрд юаней в исследования и разработки в этом году. Сейчас в команде Xiaomi по производству чипов работает более 2,5 тыс. человек.
Решение о создании Xring было принято в 2021 году, чтобы снизить зависимость от Qualcomm и MediaTek, следуя модели Apple, которая разрабатывает чипы для оптимизации своих устройств.
Xring O1 изготовлен по 3-нанометровой технологии второго поколения, отметил Лэй Цзюнь и не назвал производителя микросхем, с которым компания заключила контракт. Bloomberg отмечает, что это исключает китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Coroporation (SMIC), так как компания «застряла» на 7-нанометровой технологии. Это дает Xiomi преимущество над Huawei, ограниченной 7-нм чипами из-за санкций США.
Помимо чипов, Xiaomi ищет новые драйверы роста, включая электромобили и искусственный интеллект. Инвестиции в чипы также подчеркивают стремление компании диверсифицировать бизнес и укрепить конкурентоспособность на рынке смартфонов и электроники.