Xiaomi инвестирует не менее 50 млрд юаней ($6,9 млрд) в разработку собственного мобильного процессора в течение десяти лет, чтобы стать лидером в области высоких технологий. Об этом заявил сооснователь компании и миллиардер Лэй Цзюнь в посте на Weibo, китайском аналоге X, передает Bloomberg. Первый чип Xring O1 будет представлен 22 мая.

Фото: Unsplash

По словам Лэй Цзюня, за последние четыре года Xiaomi потратила более 13,5 млрд юаней на развитие собственных полупроводников и планирует инвестировать 6 млрд юаней в исследования и разработки в этом году. Сейчас в команде Xiaomi по производству чипов работает более 2,5 тыс. человек.

Решение о создании Xring было принято в 2021 году, чтобы снизить зависимость от Qualcomm и MediaTek, следуя модели Apple, которая разрабатывает чипы для оптимизации своих устройств.

Xring O1 изготовлен по 3-нанометровой технологии второго поколения, отметил Лэй Цзюнь и не назвал производителя микросхем, с которым компания заключила контракт. Bloomberg отмечает, что это исключает китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Coroporation (SMIC), так как компания «застряла» на 7-нанометровой технологии. Это дает Xiomi преимущество над Huawei, ограниченной 7-нм чипами из-за санкций США.

Читайте также Xiaomi вступила в гонку ИИ с новой open-source моделью MiMo

Помимо чипов, Xiaomi ищет новые драйверы роста, включая электромобили и искусственный интеллект. Инвестиции в чипы также подчеркивают стремление компании диверсифицировать бизнес и укрепить конкурентоспособность на рынке смартфонов и электроники.