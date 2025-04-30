Китайский производитель смартфонов и электромобилей Xiaomi представил свою первую модель искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом MiMo, сообщает Bloomberg. По данным компании, она превзошла в тестах o1-mini от OpenAI и Qwen от Alibaba. Независимая проверка этих данных пока не проводилась.

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Запуск MiMo последовал за анонсом новой версии Qwen от Alibaba, усиливая конкуренцию в китайском ИИ-секторе, вспыхнувшую после успеха DeepSeek R1, отмечает агентство. Запуск сопровождался ростом акций компании на 5% на гонконгской бирже.

MiMo знаменует амбиции Xiaomi в разработке искусственного общего интеллекта (AGI), способного достичь человеческого уровня мышления. «MiMo — это первый шаг нашей новой команды по созданию ИИ-моделей. Несмотря на поздний старт в 2025 году, мы верим, что AGI — это долгосрочная цель», — сообщила компания в WeChat.

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Xiaomi, традиционно известная доступными смартфонами и бытовой техникой, в последние годы диверсифицирует бизнес.

В 2024 году основатель компании Лэй Цзюнь инвестировал $10 млрд в производство электромобилей, но запуск внедорожника YU7, по данным агентства, был отложен после аварии с флагманским электрокаром. Однако компания опровергла слухи о переносе релиза YU7, подтвердив сроки на июнь-июль 2025 года, пишет Bloomberg.

MiMo стал вторым крупным проектом Xiaomi за два года, что демонстрирует стремление компании конкурировать с лидерами ИИ, такими как Alibaba и DeepSeek, отмечает агентство.