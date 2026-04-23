Китайский производитель электромобилей Xpeng планирует уже в следующем году запустить массовое производство «летающих» автомобилей, а к четвертому кварталу 2026 года — вывести на рынок человекоподобных роботов. Об этом в интервью Reuters сообщил президент компании Брайан Гу.

По словам Гу, Xpeng уже получила более 7 тыс. заказов на летающие автомобили, большинство из которых поступило из Китая. Сейчас компания ждет одобрения авиационных регуляторов, чтобы перейти к следующему этапу.

В этом году Xpeng планирует начать испытания роботакси в Гуанчжоу. Гу назвал 2027 год ключевым для глобального тестирования технологии вместе с партнёрами. В ближайшие 12−18 месяцев компания может выпустить от сотен до нескольких тысяч роботакси.

На первом этапе человекоподобные роботы Xpeng будут использоваться в сфере обслуживания — например, как администраторы или сотрудники, работающие с клиентами. В долгосрочной перспективе компания рассчитывает, что робототехническое направление может превзойти автомобильный бизнес по масштабу.

Параллельно Xpeng усиливает международную экспансию: сегодня компания работает примерно в 60 странах, а на зарубежные рынки приходится около 15% ее выручки. В течение 5−10 лет компания рассчитывает получать более половины выручки за пределами Китая.

Также Xpeng видит потенциал в сотрудничестве с Volkswagen, который недавно начал серийное производство электромобиля, разработанного совместно с китайской компанией. В Xpeng подчеркивают, что открыты и к другим партнерствам в разных регионах.

