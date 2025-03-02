Эксперты «Яндекс Аренды» выяснили, что каждый четвертый хозяин домашнего животного опасается сложностей при подборе арендного жилья. Однако 90% владельцев питомцев никогда не сталкивались с отказом в сдаче квартиры или какими-либо дополнительными требованиями. Сервис проанализировал, в каких районах Москвы больше всего объектов инфраструктуры для людей с домашними животными и во сколько обойдется долгосрочная аренда в этих локациях. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков отметил, что сейчас в столице широко представлены не только специально оборудованные безопасные площадки для дрессировки и выгула собак, pet-friendly-кафе, рестораны и магазины, куда можно прийти с питомцем, но и ветеринарные клиники, аптеки, груминг-салоны а, также гостиницы для домашних животных, клубы, сообщества и даже специальные бассейны для тренировки питомцев.

По данным сервиса, в Старой Москве больше всего объектов инфраструктуры для питомцев и их хозяев представлено в Марьино (более 60). В этом районе находится порядка 20 зоомагазинов, 18 ветеринарных клиник, 13 питомников, 10 зоо- и груминг-салонов, а также 2 гостиницы для домашних животных.

Также в топ-5 вошли районы Южное Бутово (около 60), Митино (около 50), Перово (40) и Выхино-Жулебино (около 40).

Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в Марьино в феврале 2025 года составила 65 тыс. руб., в Южном Бутово — около 56 тыс. руб., в Митино — 60 тыс. руб., в Перово — 63 тыс. руб., в Выхино-Жулебино — 60 тыс. руб. При этом доля предложений на рынке, где можно проживать с питомцем, в этих пяти районах составляет около 40%.

Кроме того, в Старой Москве есть районы с зооцентрами, где могут встречаться владельцы домашних животных. Например, такие клубы есть в Сокольниках (5 зооцентров и клубов). В Лефортово и в Хорошевском районе столицы работают также бассейны для животных.

Исследование, посвященное мифам рынка долгосрочной аренды, показало, что каждый четвертый арендатор считает, что ему будет сложно найти квартиру, в которую собственник разрешит заселиться с питомцем.

Однако в действительности с подобным встречался лишь каждый десятый респондент с опытом долгосрочной аренды, а 90% владельцев домашних животных сообщили, что никогда не сталкивались с какими-либо ограничениями со стороны арендодателя.

В феврале доля объявлений в Москве, где собственник указал, что возможно проживание с животными, составила почти 40%. При этом, отметил Жуков, при размещении объявления арендодатели далеко не всегда заполняют все возможные параметры.

Напомним, что в России число квартир и домов для посуточной аренды с питомцами за год выросло на 35%. Лидерами среди pet-friendly регионов по доле объектов оказались Ленинградская и Московская области, а также Карелия. В то же время Краснодарский край занял первое место по общему количеству вариантов размещения с животными.