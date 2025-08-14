Школа анализа данных (ШАД) «Яндекса» открывает новое направление подготовки «Искусственный интеллект в естественнонаучных исследованиях». Эта программа должна помочь ученым начать использовать ИИ в своей работе, получив системные знания и практические навыки.

Hans Reniers/Unsplash

Как рассказал «Инку» Андрей Щирый, руководитель направления «ИИ в естественнонаучных исследованиях» и кандидат технических наук, эта инициатива способна вывести фундаментальные дисциплины на новый уровень.

«ИИ-инструменты для ученых — это не просто автоматизация рутинных задач, а возможность находить закономерности, которые раньше были скрыты. Мы можем анализировать огромные массивы данных и строить модели процессов — от взаимодействия молекул в химии до динамики экосистем в экологии», — отметил эксперт.

Новая программа ШАДа предполагает, что студенты не ограничатся теорией. Каждый участник будет вести собственный научный проект под руководством двух менторов: преподавателя ШАДа и специалиста из своей предметной области. «Такой симбиоз позволит интегрировать технологии прямо в текущие исследования, ускорять разработку новых материалов, лекарств и технологий», — добавил Щирый.

По его словам, ИИ уже помогает ученым не только анализировать данные, но и генерировать новые гипотезы, выходящие за рамки человеческой интуиции. «В будущем исследователь будет сосредоточен на постановке задач и интерпретации результатов, а ИИ возьмет на себя сложные вычисления. Это не замена человека, а усиление его возможностей», подчеркнул эксперт.

Программа открыта для ученых, работающих в физике, химии, биологии, медицине и других дисциплинах. Прием заявок продлится до 10 сентября, а отбор будет включать экзамен и собеседование. В компании напоминают: уже 76% исследователей используют ИИ для анализа сложных процессов и моделирования, но системная подготовка в этой сфере остается редкостью.

Подобные инициативы появляются и за рубежом. Ранее Microsoft, OpenAI и Anthropic объявили о том, что выделят $23 млн на обучение более 400 тыс. учителей работе с ИИ-алгоритмами. В России ставка сделана на фундаментальную науку — и «Яндекс» рассчитывает, что это приведет к появлению новых открытий и стартапов на стыке дисциплин.