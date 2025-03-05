Аналитики «Яндекс Карт» выяснили, как часто в преддверии 8 марта россияне взаимодействовали с карточками цветочных магазинов, например, строили к ним маршруты. Сейчас на карте отмечены более 40 тыс. организаций из этой категории, что на 10% больше, чем в 2024 году (36531). Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».
Эксперты отметили, что интерес пользователей к цветочным магазинам растет вместе с количеством таких организаций. Так, в 2024 году россияне искали их в «Картах» более 22,6 млн раз, что на 45% чаще, чем в 2023 году.
По данным за последние три года, пики интереса приходятся на три праздника. Так, 8 марта количество запросов вырастает более, чем на 1000% по сравнению со средним по году, в День святого Валентина — более, чем на 600%, и в День Матери — более, чем на 350%.
Реже всего россияне ищут цветочные магазины в апреле, на 20% реже, чем в среднем по году. Так, в 2024 году за этот месяц аналитики «Яндекс Карт» зарегистрировали всего 1,4 млн таких запросов.
По данным сервиса «Геоаналитика», более 30% цветочных магазинов располагаются в центральных районах крупных городов. Пользователи также чаще всего ищут цветы в центре, хотя спрос на них высок и в густонаселенных жилых районах.
Эксперты составили рейтинг городов по количеству цветочных магазинов на 10 тыс. человек:
Ранее аналитики выяснили, что россияне хотят получить в подарок на 23 февраля и 8 марта, сколько они сами готовы потратить на поздравления и планируют ли приобретать алкоголь для праздничного стола.