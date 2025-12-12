Яндекс, кажется, решил, что управлять миллионами поездок недостаточно — пора строить и сами машины. По данным инсайдеров, компания активно работает над собственным таксомотором под брендом UMO 5. Товарный знак уже зарегистрирован, а переговоры о производстве с китайским автоконцерном GAC, судя по всему, идут полным ходом, пишут «Ведомости».

Freepik

UMO 5 будет точной копией китайского электрокроссовера GAC Aion Y Plus. Это переднеприводный электромобиль на 204 л.с. с запасом хода до 430 км. Зарядка батареи с 20% до 80% займет около получаса.

Цена электрокара от Яндекса для таксопарков, как ожидается, составит 2,4 млн руб. с учетом субсидии на электротранспорт. В лизинг машина обойдется от 69 тыс. руб. в месяц без первоначального взноса. По классификации Яндекс Такси автомобиль попадет в категорию «Комфорт+» в Москве и Петербурге.

По расчетам Яндекса, эксплуатация UMO 5 обойдется на 255 тыс. руб. в год дешевле, чем аналогичная машина с ДВС. Экономия складывается из меньших затрат на «топливо» и обслуживание. Гарантия на автомобиль — 4 года или 150 тыс. км.

Прочитайте также Роботакси «Яндекса» начнут приезжать на обычные заказы в 2026 году

Когда ждать и в чем подвох?

Оптимистичный прогноз — старт производства в 2026 году. Однако есть скептики, которые сомневаются в быстрых темпах сотрудничества с китайскими партнерами.

Главные риски, о которых говорят эксперты:

— Неразвитая зарядная инфраструктура в России

— Неизвестная остаточная стоимость новой модели

— Высокая цена быстрой зарядки, которая может «съесть» экономию

— Конкуренция с проектом электромобиля «Атом» от завода «Москвич»

Старший консультант «Адизес Бизнес Консалтинг» Юрий Данилевский поделился с «Инком» мнением:

«По сути, это попытка переписать архитектуру отрасли, забрать под управление весь цикл создания стоимости: от автомобиля до последнего километра маршрута. Но для автомобильного рынка это тревожный сигнал: «Яндекс» делает то, на что автоконцерны так и не решились — строит продукт вокруг данных, а не вокруг железа. Если проект взлетит, то все производители, работающие в такси, окажутся поставщиками-компонентами, а не владельцами клиентского опыта. Для конкурентов в такси тоже нет никаких иллюзий: «игра» смещается от цен и водителей к контролю технологий и юнит-экономики», — объяснил Данилевский и добавил, что запуск UMO 5 можно рассматривать как платформу для оптимизации расходов и повышения управляемости парка.

Рынок электрокаров в России пока невелик, но Яндекс с его огромной сетью партнерских таксопарков может создать собственный спрос. Если проект удастся, компания получит не только контроль над парком, но и ценные данные об эксплуатации электромобилей в российских условиях.