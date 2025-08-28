Yandex B2B Tech представила новую генеративную модель YandexGPT 5.1 Pro, предназначенную для решения бизнес-задач. По словам компании, она превосходит предыдущую версию почти по всем показателям и считается наиболее эффективной разработкой «Яндекса» для работы с текстами и поиска точных ответов по корпоративным базам знаний. Подробности — в распоряжении «Инка».

С помощью новой модели банки, ритейл, промышленность и другие крупные компании смогут быстрее автоматизировать рутинные процессы. При этом стоимость использования сократилась втрое — до 40 копеек за 1000 токенов. Модель доступна клиентам Yandex Cloud AI Studio через API.

В «Яндексе» утверждают, что главное отличие новой версии — точность и сжатость ответов, которые подходят для отчетов, баз данных и деловых документов. Модель умеет переформулировать тексты в нужном стиле, извлекать факты из документов, выделять ключевые тезисы и корректнее работать с корпоративными знаниями благодаря технологии RAG. Кроме того, она лучше интегрируется с внешними сервисами, например CRM. На ее основе уже работает обновленный чат с Алисой.

Согласно заявлению компании, YandexGPT 5.1 Pro дает качественные ответы в 71% случаев (против 60% у прошлой версии), а количество ошибок и вымышленных данных снизилось почти вдвое — до 16%. В сравнении с GPT-4.1 от OpenAI новая модель оказалась лучше в 56% случаев. Отдельно отмечается, что она глубже знает российскую историю и культуру, что повышает доверие к результатам в бизнес-процессах.

Еще одним улучшением стала работа с системными промтами — инструкциями, которые задают нейросети роль, стиль общения и допустимые темы. Теперь модель лучше удерживает заданную роль (например, юриста или банковского консультанта) и не отклоняется от сценария, даже если пользователь пытается увести разговор в сторону.

Тем временем компания Илона Маска xAI без лишнего шума представила новую языковую модель для программирования — Grok Code Fast 1. Она уже доступна в OpenRouter и GitHub Copilot, привлекая внимание разработчиков высокой скоростью, расширенным контекстным окном и доступной ценой.