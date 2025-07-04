«Яндекс» запустил биржу Telegram-каналов в «Яндекс Директе». Она позволит рекламодателям выбирать конкретные телеграм-каналы для размещения рекламы с оплатой за просмотры (CPM), а владельцам каналов — комбинировать аукционную и биржевую модели монетизации для увеличения дохода. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Freepik

Реклама оформляется как пост с картинкой, карточками или видео, с возможностью адаптации под стиль канала и обязательной маркировкой по закону.

«Яндекс» отбирает каналы с качественной аудиторией, включая крупные с миллионной подпиской, учитывая тематику, охват и вовлеченность. В аукционной модели цена за 1 тыс. просмотров зависит от эффективности канала, в биржевой — ее устанавливает владелец. Партнеры Рекламной сети «Яндекса» (РСЯ) могут подключиться к бирже через личный кабинет, новые каналы — после модерации.

Тестирование рекламы в Telegram через «Директ» началось в июле 2023 года с оплатой за клики и автоматическим размещением по тематике и географии. Новая биржевая модель, доступная в бета-тестировании с июля 2025 года, расширяет возможности выбора каналов.

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За два года 25 тыс. рекламодателей использовали Telegram для продвижения, преимущественно в категориях «недвижимость», «авто» и «образование». На 1 июля 2025 года с РСЯ сотрудничали 14 тыс. телеграм-каналов.