Российские компании «Яндекс Практикум» и «Сетка» разработали бесплатный курс «Нетворкинг для профессионального развития» в помощь начинающим и опытным IT- и digital-специалистам, которые хотят разобраться, как использовать нетворкинг для достижения карьерных целей. Подробности разработчики предоставили редакции «Инк.».

По данным исследования сервиса hh.ru и «Сетки», абсолютное большинство опрошенных представителей рынка труда считают, что нетворкинг способствует продвижению по карьерной лестнице. Кроме того, не менее трети из них уверены, что этот инструмент помогает повысить ценность сотрудника.

На курсе участники научатся строить и поддерживать профессиональные связи и использовать нетворкинг для поиска новых карьерных возможностей, а также узнают, как получать от работодателей и знакомых рекомендации на конкретные позиции в компаниях, рассказали в компаниях.

Помимо этого, учащиеся разберутся, как использовать корпоративные возможности для профессионального роста и раскрывать свой потенциал через обучение, выступления и публикации.

Создатели курса «Нетворкинг для профессионального развития» заверяют, что пользователи получат рекомендации по развитию личного бренда, освоят стратегии общения в деловой среде, а также познакомятся с инструментами, что в свою очередь поможет в развитии сети контактов и анализе информации о потенциальных работодателях.

Материалы курса предоставляются в формате интерактивного учебника. Таким образом участники будут учиться на конкретных примерах и кейсах. В освоении теории поможет YandexGPT. В случае, если какой-то термин окажется непонятным, нейросеть объяснит его другими словами, а в конце каждого урока подготовит краткий пересказ.

После каждого модуля студентам предстоит выполнять небольшие самостоятельные задания на базе «Сетки». Они помогут лучше закрепить полученные знания, погрузившись в профессиональное сообщество и попробовав нетворкинг в действии.

Курс состоит из четырех модулей и рассчитан на 10 часов. При этом материал можно изучать в удобном темпе. В рамках курса доступны пошаговые инструкции, чек-листы и список дополнительной литературы.

До этого стало известно, что «Сетка» от hh.ru и консалтинговая компания The Edgers стали партнерами в рамках поддержки CMO Club — закрытого сообщества ведущих директоров по маркетингу.