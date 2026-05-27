«Яндекс» начал тестировать новую модель доставки, в которой роботы и курьеры делят маршрут между собой. Компания фактически разбила последнюю милю на две части. Роботы-доставщики берут на себя длинный городской отрезок, а человек подключается уже в самом конце — у двери клиента. Подробности — в распоряжении «Инка».

Новая схема должна снизить зависимость сервиса от нехватки курьеров, из-за которой логистика становится дороже. В компании рассчитывают, что гибридный формат поможет удерживать стоимость доставки и расширять сервис без резкого роста расходов.

Теперь робот сам забирает заказ из магазина или ресторана, едет по улицам и прибывает к нужному дому. После этого подключается ближайший курьер. Он встречает робота у подъезда, забирает заказ и поднимает его клиенту. За счет коротких маршрутов один сотрудник сможет обслуживать сразу несколько роботов-доставщиков.

В «Яндексе» считают, что такая модель может быть выгодна и бизнесу, и курьерам. Компании смогут снизить затраты на логистику, а исполнители — выполнять больше заказов за то же время без постоянных поездок через весь город.

Комбинированную доставку уже начали подключать пользователям «Яндекс Лавки» в Москве и Санкт-Петербурге. Позже формат должен появиться в других городах, где работает рободоставка, а также в «Яндекс Еде». Клиенты смогут выбирать один из трех вариантов — робот до подъезда, обычный курьер до двери или гибридная доставка.

Новая модель станет доступна и партнерам «Яндекс Доставки». Использовать ее можно будет для товаров, которые помещаются в грузовой отсек робота.

Сейчас роботы-доставщики работают в четырех крупных городах и нескольких пригородах. За время существования сервиса они выполнили более миллиона заказов. К 2027 году компания планирует увеличить парк автономных роботов-доставщиков до 20 тыс.

