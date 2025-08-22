«Яндекс Роботикс» представил прототип первого в России мобильного робота-комплектовщика, который берет на себя самые трудоемкие этапы сборки товаров на складе. Он выполняет до половины действий по комплектации — перемещается по складу, собирает коробки на палеты и доставляет их в зону готовых заказов. Подробности — в распоряжении «Инка».

Комплектовщик построен на базе мобильной платформы робота-инвентаризатора и оснащен манипулятором с вакуумным захватом. Система компьютерного зрения с камерами позволяет роботу точно идентифицировать объекты, определять их расположение и глубину, обеспечивая высокую точность работы на складе.

Мобильный робот-комплектовщик перемещается по складу в темпе человека под управлением платформы Yandex RMS, разработанной «Яндекс Роботикс». Система рассчитывает оптимальный маршрут к нужным стеллажам, после чего робот с помощью манипулятора аккуратно укладывает коробки разных размеров на палету по принципу «тетриса», используя искусственный интеллект. В будущем он сможет сканировать штрихкоды и готовить палеты к отправке в магазин.

Робот самостоятельно объезжает препятствия, безопасно взаимодействует с людьми и не требует перестройки склада или его процессов. Он снимает с сотрудников тяжелую физическую нагрузку — вручную за смену они могут перемещать, сканировать и упаковывать до 10 тонн груза.



В планах компании до конца 2026 года протестировать роботов на складах российских ретейлеров. По словам ее представителя, в скором будущем техника получит новые функции, сможет работать в разных зонах склада и обрабатывать за смену объемы, сопоставимые с трудом опытного комплектовщика.

В марте компания Dexterity Inc. представила Mech — промышленный мобильный манипулятор с двумя руками. Новый робот способен поднимать по 29 кг каждой рукой и размещать коробки на высоте до 2,4 м. Благодаря четырем независимо управляемым колесам Mech может автономно передвигаться по складу туда, где требуется его помощь.