«Яндекс Такси» до конца 2025 года начнет использовать автономные автомобили на базе архитектуры трансформеров — технологии, предсказывающей траекторию движения машины, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Александр Аникин. Сначала заказывать такие автомобили смогут только сотрудники «Яндекса», а в 2026 году первые 100 машин начнут обслуживать обычных пассажиров в Москве.

Кристина Кормилицына / РИА Новости

Архитектура трансформеров работает по принципу языковых моделей: как нейросети предсказывают следующее слово в предложении, так беспилотник рассчитывает оптимальный маршрут. Подразделение компании, отвечающее за автономное вождение, завершило переход на новую систему около полугода назад. Такую же разработку применяют все ведущие игроки рынка беспилотного транспорта в мире, отметил Аникин.

Запуск 100 машин по столице планируется после одобрения департаментом транспорта Москвы. Работать роботакси будут в ограниченном наборе районов, но достаточно широко для решения реальных транспортных задач, а не демонстрационных поездок. Назначение автономного автомобиля будет случайным — пассажир сможет отказаться от поездки, если его что-то смущает. В салоне по-прежнему присутствует водитель-испытатель для контроля безопасности.

Стоимость проезда останется на уровне обычного такси с шофером. Однако в долгосрочной перспективе, если роботакси станет массовым, темпы роста цен на услугу замедлятся. Внедрение беспилотников также поможет справиться с дефицитом кадров и повысить уровень безопасности, считает глава «Яндекс Такси».

Компания работает над беспилотными технологиями с конца 2016 года. В марте 2025-го эксперимент с автономными автомобилями продлили до 2028 года. Сейчас пользователи могут заказать роботакси через специальную кнопку в приложении в Ясенево, Иннополисе и Сириусе.

Параллельно «Яндекс» делает ставку на развитие сервисов общественного транспорта, пояснили «Инку» в компании. В 2026 году в приложении «Яндекс Go» появятся покупка проездных, точные расписания и билеты на пригородные электрички. Планируется также запуск подписок на поездки несколькими видами транспорта, включая автобусы и самокаты.