МКПАО «Яндекс» разместило 678 563 акции в рамках программы мотивации персонала. Как пишут «Ведомости», это следует из данных центра раскрытия корпоративной информации. Стоимость размещения составила 4 393 руб. за одну дополнительную обыкновенную акцию.

Ценные бумаги разместили в рамках ранее объявленного выпуска до 3,7 млн обыкновенных акций, предназначенных для программы долгосрочной мотивации сотрудников. На 20 августа таких акций было 18,34% от запланированного объема.

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций «Яндекса» 10 апреля. Регулятор тогда одобрил государственную регистрацию обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписки.

Допэмиссия акций — это хороший шаг руководства компании, потому что она дает возможность сотрудникам почувствовать себя частью большого дела. Получение акции поддерживает в работниках заинтересованность в успехе всей фирмы, ведь теперь их личное благополучие зависит от ее успехов. «Яндекс» давно ввел систему выдачи акций своим работникам, благодаря чему компании удается удерживать лучших специалистов.

Также дополнительная эмиссия акций полезна тем, что приносит дополнительные деньги в организацию. Эти средства можно направить на новые проекты, улучшение технологий или покупку полезных предприятий. Так поступила известная американская фирма Apple, регулярно выпускающая акции для привлечения инвестиций. Эти деньги помогли компании развиваться быстрее и увеличивать собственную стоимость. Поэтому такая практика выгодна всем: сотрудникам, инвесторам и самой компании, так как способствует росту прибыли и общей ценности бизнеса.