В пресс-службе «Яндекса» сообщили о покупке службы доставки Boxberry. Сделка позволит компании нарастить клиентскую базу и расширить географию сервисов логистики и электронной коммерции. Кроме того, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и доставка смогут заработать еще более чем в 20 регионах страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

После заключения сделки логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры «Яндекса», а клиенты компании получат доступ ко всем сервисам и технологиям. Им также станут доступны более 14 тыс. ПВЗ и услуги более 60 сортировочных центров.

Кроме того, клиенты Boxberry смогут пользоваться экспресс-доставкой и доставкой в пределах города. Технологии «Яндекса» помогут рассчитать ее оптимальный срок и стоимость, исходя из баланса спроса и предложения.

В сообщении сказано, что процесс технической и операционной интеграции двух компаний может завершится до конца 2025 года. Команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе «Яндекса».