Компания «Яндекс» подготовила масштабную законодательную инициативу по регулированию использования автономных роботов-доставщиков в городской среде. Проект экспериментального правового режима (ЭПР), направленный в Минэкономразвития, предполагает создание принципиально новой категории участников дорожного движения. Этот документ станет первым в России системным регулированием деятельности автономных курьерских систем.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Согласно предложенным нормам, роботы-доставщики получат право передвигаться по всем элементам городской инфраструктуры — от тротуаров и велодорожек до проезжих частей. Однако их движение будет строго регламентировано: максимальная скорость ограничена 25 км/ч при движении по велодорожкам, 10 км/ч на тротуарах и всего 6 км/ч при пересечении пешеходных переходов. Такие ограничения введены для обеспечения безопасности пешеходов и других участников движения.

Технические требования к роверам включают обязательное оснащение лидарными системами с радиусом действия не менее 30 метров, что позволяет устройству заранее обнаруживать препятствия. Все роботы должны быть оборудованы светоотражающими элементами, фарами и аварийной сигнализацией. Габаритные ограничения установлены на уровне 80 см в ширину и 110 см в длину при максимальной массе 120 кг без учета груза.

Особое внимание в проекте уделено вопросам идентификации и ответственности. Каждый робот будет оснащен регистрационным номером для автоматической фиксации камерами и QR-кодом для оперативного доступа к информации о владельце. Вводится система обязательного страхования гражданской ответственности по аналогии с ОСАГО, но с лимитом выплат до 500 тыс. руб.

В случае дорожных инцидентов предусмотрена специальная процедура реагирования. Если есть риск причинения вреда здоровью, компания-оператор обязана незамедлительно уведомить экстренные службы и направить своего представителя на место происшествия в течение двух часов. При этом серьезные аварии с тяжкими последствиями или смертельным исходом автоматически приводят к приостановке действия экспериментального режима.

Текущая практика использования роботов-доставщиков в России пока ограничена. «Яндекс», являющийся единственным крупным оператором таких систем, эксплуатирует флот из 150–160 единиц в Москве, Иннополисе (Татарстан) и Мурине (Ленинградская область). Эти устройства уже выполняют около 30 тыс. доставок ежемесячно, сотрудничая более чем с 580 ресторанами и торговыми точками.

Планы компании предполагают значительное расширение географии сервиса. В ближайшей перспективе роботизированная доставка может появиться в 20 новых субъектах Федерации, включая Санкт-Петербург, Башкортостан, Краснодарский и Приморский края, а также Московскую и Ростовскую области. Отбор регионов проводился с учетом готовности инфраструктуры, качества покрытия связи и других технических параметров.

Экспертное сообщество демонстрирует неоднозначную реакцию на эти инициативы. Представители «Союза пешеходов» выражают обеспокоенность возможной перегруженностью тротуаров, особенно в исторических городах с узкими пешеходными зонами. По их мнению, необходимо продолжить тестирование технологии на ограниченных территориях перед масштабным внедрением.

Специалисты в области дорожного движения отмечают, что существующая городская инфраструктура большинства российских городов не адаптирована для одновременного перемещения пешеходов, велосипедистов, пользователей электросамокатов и теперь еще роботов-доставщиков. Особые сложности прогнозируются в исторических центрах, где физически невозможно расширить тротуары.

Юридические эксперты указывают на наличие многочисленных пробелов в вопросах ответственности. Остается неясным распределение обязанностей в нестандартных ситуациях, например, когда пешеход по собственной неосторожности повреждает робота. Также обсуждается вопрос уголовной ответственности за тяжкие последствия ДТП, поскольку юридические лица не могут нести уголовное наказание по действующему законодательству.

Минэкономразвития рассматривает предлагаемый ЭПР как первый этап комплексного регулирования новых технологий доставки. В перспективе возможно внесение изменений в федеральное законодательство, включая закон «О безопасности дорожного движения» и Правила дорожного движения. Это позволит создать устойчивую правовую базу для развития автономных систем доставки в России.

Отраслевые аналитики отмечают, что введение четких правил для роботов-доставщиков может стимулировать развитие целого сегмента логистических технологий. В то же время подчеркивается необходимость тщательной проработки всех аспектов интеграции автономных устройств в сложившуюся городскую среду с учетом интересов всех групп населения.