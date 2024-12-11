«Яндекс» представил новые онлайн-редакторы текстовых документов и таблиц. Они созданы на базе собственной технологической платформы компании, а встроенная нейросеть YandexGPT 4 упрощает работу с текстом. Редакторы бесплатные и пока доступны в бета-режиме. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

За счет внедрения инновационных решений «Яндекса» новые редакторы быстрее и производительнее старых. Теперь работать над одним документом смогут до 100 пользователей одновременно, что пригодится в проектах с большим количеством участников. Объемные файлы также не будут проблемой, так как сервис справится даже с годовым отчетом на 1 тыс. страниц.

Работать над документами помогает нейросеть YandexGPT 4. Она способна создать текст с нуля или отредактировать уже написанный, например исправить ошибки и изменить стиль речи. Помимо этого, нейросеть может сократить длинный документ, оставив только самое главное. YandexGPT выполняет задачи с текстами на русском и английском языках.

Сейчас редакторы работают в статусе бета-версии, чтобы пользователи могли оценить их производительность и попробовать новый интерфейс. В редакторах недостает ряда функций, но разработчики уверяют, что они скоро появятся.

«Пока мы только в начале пути, но переход на собственные разработки «Яндекса» дает нам выигрыш в гибкости и производительности, позволяет быстрее внедрять обновления, а также открывает новые возможности для применения нейросетевых технологий дома, на работе и в учебе», — сообщил руководитель группы технологического развития «Яндекс 360» Сергей Педченко.

На данный момент новые редакторы доступны только в веб-интерфейсе. В 2025 году «Яндекс» планирует выпустить их десктопную версию. У клиентов «Яндекс 360» для бизнеса появится возможность использовать обновленные «Документы» в режиме on-premise, то есть развернуть офисный пакет на собственных серверах. Это необходимо прежде всего компаниям, в которых действует строгая политика в сфере безопасности данных.

Напомним, что «Яндекс» представил новое поколение нейросетей YandexGPT 4 в октябре. Они могут обрабатывать около 60 страниц текста и поддерживают функцию chain-of-thought. С их помощью доля ошибок и выдуманных фактов сократилась с 4% до 2,1%.