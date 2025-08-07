«Яндекс Роботикс» автоматизировал сборку товаров в столичном дарксторе «Яндекс Лавки» с помощью мобильных роботов и собственной системы управления. Это позволило ускорить комплектацию заказов и снизить нагрузку на персонал. Подробности — в распоряжении «Инка».

«Яндекс»

Даркстор (от англ. dark store — «темный магазин») — это специализированный склад или центр обработки заказов для выполнения исключительно онлайн-заказов.

В московском дарксторе Яндекс Лавки теперь работает специальная «робозона», где 12 автономных мобильных роботов (AMR) перемещают стеллажи с товарами к сборщикам. Управляет процессом система Yandex RMS, разработанная «Яндекс Роботикс». Такой подход ускоряет сборку заказов более чем на 30% по сравнению с традиционными методами и позволяет сотрудникам меньше заниматься тяжелым физическим трудом.

Робозона занимает 28% площади склада и снабжена 84 стеллажами. За счет гибкого размещения одних и тех же товаров на разных стеллажах вместимость зоны увеличилась на 15%.

Читайте также На складах Amazon теперь работает больше роботов, чем людей

Около 40% ассортимента теперь обрабатывают мобильные роботы: после поступления заказа система управления складом анализирует его состав и передает часть задач (например, по снэкам и товарам длительного хранения) в RMS, которая рассчитывает маршруты и направляет AMR к нужным стеллажам. Скоропортящиеся продукты по-прежнему собирают сотрудники вручную.

К середине 2026 года «Яндекс» планирует открыть еще пять автоматизированных дарксторов в Москве и Санкт-Петербурге, а новые крупные объекты будут сразу оборудованы «робозонами».