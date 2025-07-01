Amazon объявила о двух важных достижениях: развертывании своего миллионного робота и запуске новой фундаментальной модели генеративного ИИ под названием DeepFleet. Эта модель призвана решить проблему управления парком роботов. Она выполняет функции маршрутизатора для управления трафиком внутри складов.

Управление огромным парком роботов на складах для эффективного перемещения товаров — это сложнейшая логистическая задача. Неэффективность в движении роботов приводит к заторам, задержкам в обработке заказов и увеличению операционных расходов. Для компании масштаба Amazon даже небольшое улучшение в этой области имеет огромное значение.

DeepFleet анализирует огромные массивы данных о перемещении товаров и координирует движение роботов для оптимизации их маршрутов. Это позволяет избегать заторов, сокращать время в пути и, как следствие, быстрее обрабатывать заказы клиентов. По оценкам Amazon, внедрение DeepFleet повысит эффективность перемещения роботов на 10%.

Этот шаг является частью долгосрочной стратегии Amazon по автоматизации и повышению эффективности. Компания является крупнейшим в мире производителем и оператором мобильных промышленных роботов, которые работают более чем на 300 объектах по всему миру. Роботы, такие как Hercules (поднимает до 567 кг) и Proteus (автономно перемещается рядом с людьми), выполняют тяжелую и монотонную работу.

Внедрение DeepFleet напрямую влияет на прибыльность. Повышение эффективности на 10% в масштабах Amazon означает значительное снижение операционных затрат, уменьшение энергопотребления и ускорение доставки для клиентов.

Ранее стало известно, что Amazon планирует заменить большинство людей-курьеров на роботов уже в 2025 году.