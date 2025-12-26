«Яндекс» в партнерстве с крупнейшими радиохолдингами запустила бета-версию «Яндекс Радио» — агрегатора, объединяющего более 300 радиостанций в одном приложении. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Яндекс

Оказалось, что несмотря на эпоху цифрового формата, радио остается самым массовым и популярным: по данным Mediascope, 85% городских жителей старше 12 лет слушают радио хотя бы раз в месяц.

С новым сервисом пользователи смогут не только выбирать между федеральными и региональными версиями станций, но и активно взаимодействовать с контентом. Ключевой особенностью стали функции распознавания треков и мгновенного добавления понравившихся песен в плейлисты.

Прочитайте также Яндекс собирается выпускать собственные электромобили для такси

Для радиохолдингов этот проект открывает новые перспективы в цифровой среде. Партнерство с технологической платформой предоставляет доступ к современным инструментам аналитики и монетизации. Это может помочь радиостанциям не только расширить аудиторию, но и экспериментировать с гибридными форматами, сочетающими аудио- и видеоконтент.

Успех этой инициативы будет зависеть от того, насколько удачно удастся совместить традиционное эфирное вещание с цифровыми возможностями персонализации и интерактивности, сохранив при этом уникальную атмосферу живого радио.