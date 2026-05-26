«Яндекс» готовит к запуску сервис Vibecraft, с помощью которого пользователи смогут создавать сайты и веб-приложения по текстовому описанию без навыков программирования. Заявка на товарный знак уже подана в Роспатент, а ранний доступ к продукту открыт до официального релиза, намеченного на июнь, рассказали «Инку» в пресс-службе Yandex B2B Tech.

Пользователь сможет описать идею словами, после чего ИИ-ассистент уточнит детали и соберет цифровой продукт. В компании заявляют, что с помощью Vibecraft можно будет запускать сайты, CRM-системы, опросы, онлайн-игры и другие веб-приложения. Задача сервиса — сократить путь от идеи до готового решения и снизить зависимость от навыков разработки.

Разработчики утверждают, что инструмент ориентирован на стартапы, предпринимателей и продакт-команды, которым важно быстро собирать прототипы и тестировать гипотезы. Vibecraft позиционируется как альтернатива шаблонным конструкторам. Система должна формировать продукт под задачу пользователя, а не под готовый набор блоков.

По оценкам компании, создание базового корпоративного сайта с подрядчиком может стоить 350−800 тыс. руб., а интернет-магазина — от 600 тыс. руб. Такие проекты обычно занимают недели. В «Яндексе» рассчитывают, что Vibecraft сможет заметно снизить затраты и сократить процесс до нескольких часов, а монетизация будет строиться на подписке с бесплатным лимитом запросов.

В технологическом блоке компании отмечают, что миллионы пользователей по-прежнему сталкиваются с нехваткой времени, бюджета и навыков разработки. По словам Ивана Пузыревского, сайт или приложение должны создаваться так же просто, как сообщение: присутствие в интернете стало обязательным условием для бизнеса и проектов.

Выручка Yandex B2B Tech в 2025 году достигла 48,2 млрд руб., увеличившись на 48% год к году. Подразделение развивает облачные решения и виртуальный офис. В компании считают, что его рост почти вдвое опережает динамику рынка корпоративных IT-сервисов.

Эксперты называют переход к «агентной» разработке общим трендом отрасли. Нейросети все чаще формируют по запросу не отдельные фрагменты кода, а готовый продукт. Это снижает объем ручной технической работы и ускоряет создание цифровых решений.

При этом конкуренция на рынке подобных сервисов уже высока. Существуют сотни аналогичных решений, поэтому ключевым фактором успеха становится не только технология, но и способность привлечь и удержать пользователей. По мнению участников рынка, у «Яндекса» здесь есть преимущество за счет собственной поисковой и рекламной инфраструктуры.

Специалисты отмечают, что развитие таких инструментов меняет структуру ИТ-рынка. Базовые задачи автоматизируются, а ценность смещается к архитектуре, интеграциям и сложным продуктовым решениям. При этом главным ограничением остается не создание сайта, а его продвижение и способность выделиться среди растущего числа однотипных проектов.

