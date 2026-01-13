Январь часто становится временем не только для планов, но и для тихих, а иногда и громких карьерных перемен. Согласно исследованию Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета. Ru», каждый седьмой работающий россиянин (14%) заявляет о намерении уволиться после новогодних праздников. При этом каждый пятый из этой группы планирует сначала использовать положенный отпуск и только затем окончательно покинуть компанию.

Еще четверть опрошенных (25%) находятся в состоянии активного поиска: они еще не приняли окончательного решения, но уже присматриваются к вакансиям и изучают рынок труда. Большинство же (60%) считают, что сейчас не самое подходящее время для смены работы.

Стратегия ухода у многих оказывается выжидательной. Лишь около двух третей тех, кто решил уволиться, уже предупредили работодателя или находятся в активных переговорах, включая обсуждение контрпредложений (33%). Остальные предпочитают действовать скрытно: 10% сознательно не сообщают о своих планах, опасаясь потерять бонусы или дожидаясь официального оффера от новой компании.

По словам HR-директора Lеvel Group Валентины Романовой, «тихое» увольнение — рискованная карьерная тактика, которая в первую очередь бьет по репутации самого сотрудника, поскольку он оставляет компанию в сложной ситуации без возможности найти ему замену, создавая таким образом проблемы для коллег.

«Мир профессиональных контактов тесный: к HR-специалистам регулярно обращаются за рекомендациями, и кейсы, когда сотрудник уволился тихо, не остаются незамеченными. В итоге человек сам закрывает себе часть карьерных возможностей», — отмечает она.

Согласно опросу, 10% планируют заявить об увольнении уже в первый рабочий день, а 13% выберут более осторожный путь, сначала получив предложение от другой компании и лишь затем уведомив текущего работодателя.

Параллельно с карьерными переменами январь остается месяцем, когда многие стремятся продлить отдых. Треть россиян хотели бы взять отпуск сразу после новогодних каникул. Однако 13% респондентов столкнулись с прямым отказом руководства.

Только 3% уже написали заявление, а 2% признались, что в случае отказа готовы воспользоваться больничным для отдыха. Еще 6% хотели бы взять паузу, но не могут себе этого позволить финансово. При этом почти половина опрошенных предпочитают сохранить отпускные дни на летний период или уже отдыхали в декабре.