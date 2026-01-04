Январские каникулы традиционно становятся временем отдыха и восстановления, и часть покупателей загородной недвижимости ищет дома, где для этого не нужно выходить за пределы участка. Специалисты «Авито Недвижимости» подготовили подборку резиденций с собственными СПА-зонами — хаммамами, саунами и бассейнами, которые предлагают формат уединенного отдыха в зимний период. Подробности — в распоряжении «Инка».

Clay Banks / Unsplash

Самый дорогой объект в подборке — четырехэтажный дом в Москве площадью 1 250 кв. м на участке 70 соток, выставленный за 3,48 млрд руб. По описанию, резиденция расположена на лесной территории с выходом к Москве-реке. На первом этаже размещена полноценная СПА-зона с бассейном, баней, сауной и хаммамом. В доме предусмотрены пять спален с ванными комнатами, гостиная с террасой, кухня и столовая, библиотека, художественная галерея, бильярдная, винный погреб и домашний кинотеатр. Территория комплекса дополнена спортивной и детской инфраструктурой, теннисным кортом, рестораном и многоуровневой системой охраны.

Здесь и далее пресс-служба «Авито Недвижимость»

В Мытищах продается двухэтажный дом площадью 1 700 кв. м на участке 410 соток за 900 млн руб. Дом построен на монолитном фундаменте и разделен на три блока: основной жилой, зимний сад и СПА-зону. В зоне отдыха — бассейн, тренажерный зал, джакузи с водопадом и хаммам. Планировка включает шесть спален, гостиную с камином, кухню, столовую, винный погреб и домашний кинотеатр. Отдельно выделен зимний сад с прудом и зоной отдыха, а на участке — каскад рыбных озер, природный лес и отдельный дом для банкетов.

Еще один объект с расширенной СПА-зоной выставлен на продажу в Красногорске. Четырехэтажный коттедж площадью 965 кв. м оценивается в 799 млн руб. В отделке использованы натуральное дерево и камень. В доме оборудованы бассейн, хаммам, джакузи и тренажерный зал, а также шесть спален, кухня-гостиная, столовая с выходом на террасу, библиотека и бильярдная. На участке размещены беседка с панорамным остеклением, гараж на две машины и два декоративных пруда.

Неподалеку в Мытищах продается еще один дом с СПА-зоной: трехэтажная резиденция площадью 1 800 кв. м за 680 млн руб. Дом расположен в закрытом жилом комплексе с охраной. На первом этаже находится зона отдыха с бассейном, сауной, баней и хаммамом. В планировке предусмотрены мастер-спальня с кабинетом, гостиная, столовая, бильярдная с винным погребом, тренажерный зал и помещения свободного назначения.

В Новомосковском административном округе представлен более компактный вариант — трехэтажный дом площадью 325 кв. м за 220 млн руб. По описанию, в резиденции оборудован мраморный хаммам с декоративным «звездным небом». В доме — пять спален, гостиная, кухня, столовая и просторная гардеробная, а на участке разбит сад с декоративными растениями.

Подборку завершает еще один объект в Новомосковском округе — трехэтажный дом площадью 1 105 кв. м на участке 30 соток за 180 млн руб. В отделке использованы мрамор, камень и ценные породы дерева. В СПА-зоне размещены сауна на дровах, джакузи и хаммам. Помимо жилых помещений, на участке находятся гостевой дом с гаражом, дом для персонала, отдельно стоящий бассейн, фонтан и беседка.

