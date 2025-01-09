В 2018 году Шоджи Моримото уволили с офисной работы. Тогда начальник раскритиковал его за отсутствие инициативы и за то, что он не делает ничего полезного для компании. С тех пор, он сделал прибыльную карьеру из «ничегонеделания». В интервью с CNBC мужчина поделился историей своего успеха.

В Японии Моримото называют «парнем, который ничего не делает». Его дневная работа заключается в том, что он предоставляет себя во временное пользование незнакомцам. Просьбы клиентов могут варьироваться от ожидания марафонца на финишной прямой до видеозвонка, пока кто-то убирает свою комнату.

По словам Моримото, однажды клиентка, которая не смогла пойти на концерт с подругой, заказала его вместо себя. Он просто приходит и «не делает ничего», кроме того, о чем его попросили, — кроме секса.

«Я попадал в объективно сложные ситуации, такие как стояние в очереди под палящим солнцем, многочасовое стояние на морозе, посещение вечеринок с незнакомыми людьми и одинокое стояние на сцене перед большой аудиторией без каких-либо действий», — рассказал Моримото.

«Однако какие бы несчастья со мной ни происходили, я чувствую, что это нечто особенное, что случилось, поэтому я дорожу этим», — добавил он.

Самым продолжительным разовым заданием Моримото была 17-часовая поездка по одной и той же железнодорожной ветке из конца в конец, с раннего утра и до последнего поезда. Клиенты неоднократно просили его выслушать их в плохие дни. Однако, когда дело доходит до разговоров, Моримото предлагает минимум и самые простые ответы. Другими словами, он кивает, внимательно слушает, но не играет в психотерапевта.

По его словам, он получает около 1 тыс. запросов в год и позволяет своим клиентам самим решать, сколько ему платить. Раньше он брал фиксированную плату в размере от 10 тыс. до 30 тыс. иен (от $65 до $195) за двух-трехчасовой сеанс и в прошлом году заработал около $80 тыс. Но в конце прошлого года Моримото ввел модель «плати по желанию».

«Я взимаю добровольную плату, поэтому не знаю, будет ли она устойчивой, но я развлекаюсь, пытаясь проверить, будет ли она устойчивой», — сказал Моримото, добавив, что его цель — не зарабатывать на жизнь или обеспечивать себя, а «просто жить и наслаждаться жизнью».

Хотя в Японии нет официальной статистики, отслеживающей индустрию аренды людей, в стране существует множество сервисов по аренде временных подружек, парней, друзей и даже родственников.

«Это вполне соответствует современным потребностям японцев, которые не стремятся к любви или браку, не хотят хлопот, связанных с такими отношениями, но хотят иметь кого-то, с кем они могут случайно сходить на свидание или поужинать», — говорит консультант Nomura Research Institute Аи Саката.

Одиночество может быть причиной, по которой некоторые платят за такие услуги, но это не единственная причина, считают Моримото и эксперты. «Некоторые люди могут желать общения, но другие могут быть просто немного социально зажатыми», — говорит Хироши Оно, профессор кафедры человеческих ресурсов Университета Хитоцубаси. Он добавил, что большинство японцев не всегда хорошо переносят конфронтацию или даже прямое общение.

Моримото рассказал, что однажды женщина заплатила ему за то, чтобы он сидел в углу кафе, в зоне ее видимости, пока она будет подавать документы на развод своему мужу — не привлекая его внимания. Подписание бумаг прошло гладко, и, по его словам, она получила дополнительную порцию мужества от присутствия рядом знакомого человека.

Моримото отмечает, что его присутствие служит своеобразным «одеялом безопасности», временно социализируя тех, кто чувствует себя некомфортно в определенной обстановке.

«В этой работе есть много разных моментов, например, когда я получаю сообщение с предложением, когда встречаюсь с клиентом, когда сопровождаю его в незнакомое место или просто слушаю историю, и в каждый момент я чувствую себя счастливым», — говорит он.

Для каждого человека успех в карьере может заключаться в самых неожиданных вещах. Основатель и генеральный директор аэрокосмической компании Rocket Lab Питер Бек в начале пути не имел ни высшего образования, ни связей в индустрии. Свой успех он объясняет специфическими чертами характера — он считает себя хроническим трудоголиком, микроменеджером и параноиком, особенно по отношению к неудачам.