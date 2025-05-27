Чистые внешние активы Японии достигли рекордных 533,05 трлн иен ($3,7 трлн) к концу 2024 года, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщило министерство финансов страны, пишет Bloomberg. Однако показатель Германии составил 569,7 трлн иен. Таким образом, она отобрала у Японии статус главного кредитора, которым страна стала в 1991 году. Китай занял третье место с 516,3 трлн иен.

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Чистые внешние активы отражают стоимость зарубежных активов страны за вычетом внутренних активов, принадлежащих иностранцам, с учетом колебаний валютных курсов.

Рост Германии был обусловлен профицитом текущего счета в размере €248,7 млрд, подкрепленным устойчивой торговлей, по сравнению с профицитом Японии в размере 29,4 трлн йен (€180 млрд). Рост курса евро к иене на 5% в 2024 году еще больше усилил рост активов Германии в иенах.

Ослабление иены привело к росту как иностранных активов, так и обязательств Японии, при этом активы росли быстрее из-за увеличения инвестиций за рубежом, особенно в США и Великобритании, в таких секторах, как финансы, страхование и розничная торговля.