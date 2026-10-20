Японское аэрокосмическое агентство JAXA 19 октября запустило к спутникам Марса — Фобосу и Деймосу — миссию Martian Moons eXploration (MMX). Ракета H3 стартовала с космодрома Танегасима в 22:41 по московскому времени. Носитель JAXA разработало вместе с корпорацией Mitsubishi Heavy Industries. Примерно через 71 минуту после старта аппарат штатно отделился от верхней ступени и продолжил путь самостоятельно.

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Заметную роль в миссии сыграл частный бизнес. Для Mitsubishi Heavy Industries это был 10-й пуск H3: ракета высотой 63 м состоит из двух ступеней и не рассчитана на повторное использование. Двигатели первой ступени LE-9 работают на жидких водороде и кислороде, а их суммарная тяга, по данным компании, составляет 1471 кН.

Ускорители и обтекатель сбросили по графику, а затем вторая ступень включилась повторно и разогнала аппарат до скорости около 38,9 тыс. км/ч, чтобы направить его к Марсу.

Частные компании участвовали и в проектировании самого аппарата. Американские и европейские компании поставили часть научного оборудования и средств связи.

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В частности, Honeybee Robotics сделала пневматический пробоотборник — устройство, которое должно будет впервые собрать грунт с поверхности Фобоса. Спектрометр, который будет определять состав поверхности, построила лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

Кроме частного бизнеса и японского агентства JAXA, в миссии приняли частие Европейское космическое агентство и NASA. Последняя вложила в проект около $87 млн. Деньги идут в том числе на оплату работы американских ученых в команде. Взамен агентство получит не менее 15% доставленного грунта, который будут хранить и изучать в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Общий размер образца запланирован на уровне около 10 г.

Дальнейший маршрут рассчитан на несколько лет. Перелет займет около 10 месяцев, аппарат прибудет к Марсу в августе 2027 года и проведет в окрестностях планеты около трех лет. На борту находится ровер IDEFIX, который сделали космические агентства Франции и Германии. Его высадку на Фобос намечают на конец 2028 или начало 2029 года. Сам аппарат дважды сядет на Фобос и заберет грунт в возвращаемую капсулу. Отлет к Земле запланирован на ноябрь 2030 года, а посадка капсулы в Австралии ожидается в 2031 году.

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Образцы нужны, чтобы выяснить, откуда взялись два небольших спутника Марса. Фобос имеет размер около 22 км, Деймос около 14 км, оба похожи по форме на картофелины. Одна версия гласит, что это осколки планеты, которые остались после столкновения Марса с крупным космическим телом.

По другой версии, это астероиды, которые притянула гравитация Марса. Ученые сравнят состав привезенного грунта с марсианскими породами и астероидным веществом, и ответ поможет лучше понять историю Марса и соседних планет.

MMX не первая попытка привезти грунт с Фобоса. В ноябре 2011 года к спутнику Марса отправилась российская станция «Фобос-Грунт», но из-за сбоя ракеты она не покинула околоземную орбиту. Аппарат массой 14,5 т упал в Тихий океан в январе 2012 года.

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