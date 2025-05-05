Японская компания Nippon Telegraph and Telephone (NTT) представила дрон, который способен вызывать молнии под грозовыми облаками, поглощать их энергию и продолжать полет с минимальными повреждениями. Устройство, оснащенное проводящим проводом и защищенное клеткой Фарадея, перенаправляет электричество, минимизируя электромагнитные помехи.

Фото: NTT

В ходе испытания в конце декабря прошло года дрон поднялся на высоту 300 м, вызвал молнию через провод, соединенный с наземным переключателем, и пережил удар, хотя защитное покрытие частично расплавилось.

NTT утверждает, что дрон может прогнозировать места, подверженные молниям, вызывать удары и безопасно отводить их, защищая города и инфраструктуру. В отличие от традиционных громоотводов, дрон представляет собой мобильное решение, ранее разрабатывавшееся NTT для защиты их телекоммуникационного оборудования.

В лабораторных тестах дрон выдержал искусственные молнии, в пять раз мощнее природных.

Компания также рассматривает возможность улавливания энергии молний, но эксперты называют это неосуществимым из-за отсутствия подходящих батарей.