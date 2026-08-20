Ученые из Университета Осаки (Япония) обнаружили, что у людей старше 110 лет резко увеличивается доля редких иммунных клеток, которые способны распознавать и уничтожать потенциально опасные клетки. Исследователи считают, что такая перестройка иммунной системы может быть связана со здоровым старением и защитой от некоторых заболеваний.

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Исследователи изучили образцы крови 28 человек в возрасте от 70 до 110 лет и старше. Они обнаружили, что доля цитотоксических Т-лимфоцитов CD4 (CD4 CTL) последовательно растет с возрастом: в группе 70−99 лет эти клетки составляли в среднем 4% Т-клеток, в группе 100−109 лет — 9,6%, а среди людей старше 110 лет — 17,6%. Таким образом, у супердолгожителей их доля приближалась к пятой части всех Т-клеток.

CD4 CTL относятся к редкому типу Т-лимфоцитов, который сочетает свойства двух основных классов иммунных клеток: координирующих иммунный ответ и уничтожающих инфицированные или аномальные клетки. По данным исследования, их увеличение связано с клональным расширением — клетки активно размножаются в ответ на длительное воздействие определенных антигенов.

Ученые также сравнили рецепторы этих клеток с данными из открытой базы. Они обнаружили почти три десятка совпадений с рецепторами Т-клеток, найденных у пациентов с раком легких, молочной железы и печени. При этом у исследованных долгожителей эти виды рака не диагностировались. Это может указывать на то, что CD4 CTL способны распознавать некоторые связанные с опухолями мишени еще до появления клинических признаков заболевания.

Однако исследование не доказывает, что большое количество CD4 CTL напрямую предотвращает рак или продлевает жизнь. Авторы отмечают, что пока неизвестно, какие именно мишени распознают эти клетки и как они работают непосредственно в тканях. Следующим этапом ученые планируют изучить поведение CD4 CTL в тканях человека.

По мнению исследователей, результаты показывают, что старение иммунной системы не обязательно означает ее постепенный отказ. Напротив, в крайне преклонном возрасте иммунитет может перестраиваться и усиливать отдельные механизмы защиты. Это дает ученым новые данные о том, почему некоторые люди способны доживать до 110 лет и более, сохраняя относительно хорошее здоровье.

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