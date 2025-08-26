Две крупнейшие японские медиагруппы подали в суд на поисковую систему Perplexity из-за нарушения авторских прав, присоединившись таким образом к растущему числу новостных издательств, которые все чаще подают иски против ИИ-компаний за то, что он использует их материалы, сообщает Financial Times.

Во вторник японская медиагруппа Nikkei, которой также принадлежит Financial Times, и газета Asahi Shimbun заявили, что подали совместный иск в суд Токио. Эти медиагруппы присоединились к ряду западных медиа, подающих судебные иски против поисковой системы Perplexity.

Этот искусственный интеллект отвечает на вопросы пользователей с указанием источников и цитат, используя используя большие языковые модели (LLM) с таких платформ, как OpenAI и Anthropic.

Японские новостные агентства утверждают, что система Perplexity без разрешения скопировала содержимое статей сервисов Nikkei и Asahi, а также неверно использовала полученную информацию в своих ответах пользователям. Японские медиакомпании считают, что такие случаи «серьезно подрывают доверие к новостным издательствам».

Nikkei и Asahi требуют возмещения ущерба в размере 2,2 млрд йен ($15 млн) каждому, а также просят Perplexity удалить сохраненные статьи.

Ранее этим летом BBC также потребовала, чтобы Perplexity прекратил использовать контент издательства для обучения своей модели искусственного интеллекта, присоединившись к изданиям New York Times и Condé Nast, которые направили письма в ИИ-компанию с таким же требованием.

Новостные издательства начинают оказывать давление на компании, занимающиеся ИИ, поскольку подобные случаи могут подорвать основы журналистики, которая стремится точно передавать факты.