В японском Отару многочисленные туристы перекрывают дороги и выходят на железнодорожные пути, чтобы запечатлеть красивые виды. Это вызывает недовольство местных жителей. Власти страны придумали, как защитить от смертельного риска иностранных путешественников в поисках идеального ракурса и разгрузить улицы.

На этой неделе представители туристического ведомства Отару, небольшого города на острове Хоккайдо, выставили охрану, чтобы не допустить скопления туристов на Фунами-дза, улице, с которой открывается вид на порт и море.

Ранее в этом месяце в Отару погибла китаянка. Она вышла на железнодорожные пути и попала под поезд. Ее муж рассказал полиции, что женщина пыталась сфотографировать место из китайского фильма 2015 года «Влюбленные города» и не заметила приближающийся состав.

Охрана была введена в ответ на жалобы, что толпы туристов блокируют улицы. Они посещают этот район, чтобы сфотографировать места, где в 1995 году снимался японский фильм «Любовное письмо», который стал хитом в Китае и Южной Корее.

«Эта дорога окружена домами, и на ней интенсивное движение, — сказал представитель городской администрации газете Mainichi Shimbun. — Туристы, стоящие на улице или идущие бок о бок, часто мешают проезду автомобилей».

«Люди даже заходят на частную территорию без разрешения, чтобы сделать фотографии», — рассказал агентству Kyodo 80-летний местный житель Хидетоси Итагаки.

Ослабление иены и увеличение числа международных рейсов в Японию способствовали резкому росту туристического потока. Самую многочисленную группу составляют южнокорейцы, за ними следуют жители Китая и Тайваня.

В 2024 году Японию посетило рекордное число туристов — 36,7 млн человек. Правительство страны намерено довести этот показатель до 60 млн к концу десятилетия.

По данным правительства, в прошлом году туристы потратили рекордное количество иен ($50,8 млрд) и этот приток положительно повлиял на выручку отелей и магазинов.

Семь крупнейших японских сетей круглосуточных супермаркетов заявили, что их совокупные продажи в 2024 году достигнут рекордного уровня, в том числе благодаря потреблению закусок и напитков иностранными туристами.

Однако обратной стороной медали стал рост числа жалоб на переполненность улиц, мусор и распитие спиртных напитков в публичных местах.

В прошлом году блогер из Чили была вынуждена извиниться после того, как сняла ролик, в котором подтягивалась на священных воротах тории на Хоккайдо, а видео, на котором мужчина, оказавшийся туристом, пинает одного из знаменитых оленей Нары, вызвало возмущение в социальных сетях.

Другим громким скандалом стал арест американца, который ногтями нацарапал инициалы членов его семьи на тории в храме Мэйдзи Дзингу в Токио.

В результате была введена плата за посещение горы Фудзи, а количество посетителей ограничено. В месте, с которого открывается знаменитый вид на священную гору, был установлен экран, чтобы предотвратить скопление людей.

Японское правительство стремится снять нагрузку с таких излюбленных туристами мест, как Киото, древняя столица страны, и мегаполисов Токио и Осака, предлагая посетить другие регионы страны.

За шесть месяцев, начиная с апреля 2024 года, почти 98 тыс. иностранных туристов провели в Отару хотя бы одну ночь, что является самым высоким показателем с 1997 года. Их фактическое число, скорее всего, еще выше, поскольку многие из них останавливаются в соседнем Саппоро, крупнейшем на Хоккайдо городе.

Напомним, что в Японии насчитывается более 9 млн акий — пустующих домов, некоторые из которых продаются менее чем за $10 тыс. Эти дома часто заброшены на протяжении десятилетий и разбросаны по сельским районам и крупным городам, что дает уникальную возможность покупателям с креативными идеями.