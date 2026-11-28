Японский производитель электроники TDK намерен вдвое увеличить выпуск высокоточных магнитных датчиков к марту 2031 года. Компания инвестирует в расширение производства около 100 млрд иен ($635 млн или 51,63 млрд рублей), рассчитывая воспользоваться ростом спроса со стороны производителей человекоподобных роботов, электромобилей и операторов ИИ-дата-центров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя подразделения датчиков TDK Такао Цуцуи.

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Речь идет о датчиках на основе эффекта туннельного магнитосопротивления (TMR). Они позволяют определять положение и движение объектов по изменениям магнитного поля, отличаются высокой чувствительностью и низким энергопотреблением. Сейчас такие компоненты широко применяются в потребительской электронике, в частности в системах стабилизации камер смартфонов Apple. По собственной оценке TDK, компания обеспечивает около 80% мирового предложения таких датчиков.

Однако распространение человекоподобных роботов может существенно изменить структуру спроса. По оценке TDK, для одной такой машины требуются десятки магнитных датчиков. Они позволяют определять угол поворота суставов, контролировать положение двигателей и обеспечивать точность движений пальцев. Чем сложнее конструкция робота и разнообразнее его функции, тем больше компонентов необходимо для управления им.

Вторым перспективным направлением стали дата-центры. Магнитные датчики позволяют измерять электрический ток и контролировать работу оборудования при изменении вычислительной нагрузки. Они также применяются в системах жидкостного охлаждения, например для определения положения клапанов. На фоне роста энергопотребления ИИ-инфраструктуры повышение эффективности таких систем приобретает все большее экономическое значение.

Основная часть инвестиций TDK направлена на развитие предприятия Shinano River Techno Factory в японской префектуре Ниигата. Начало его работы запланировано на 2029 год. Вместе с действующим заводом в префектуре Нагано он позволит компании увеличить выпуск продукции и уменьшить риски перебоев с поставками. По словам Цуцуи, сами заказчики просили TDK диверсифицировать производство, поскольку зачастую зависят от единственного поставщика соответствующих компонентов.

Рост спроса на оборудование для ИИ пока принес TDK меньше преимуществ, чем некоторым ее японским конкурентам, включая Murata и Taiyo Yuden. Последние выигрывают от увеличения потребления электронных компонентов для серверов. Расширение производства магнитных датчиков позволит TDK укрепить позиции в сегменте физического ИИ, который охватывает робототехнику и автоматизированные промышленные системы.

Компания также развивает сотрудничество с другими производителями электроники. В ноябре TDK и американская Microchip Technology представили совместную платформу для объединения датчиков роботов в единую сеть. Она позволяет обрабатывать часть информации непосредственно рядом с датчиками, уменьшая нагрузку на центральный вычислительный блок машины.

Одновременно конкуренция на рынке магнитных датчиков усиливается. Соответствующее направление развивает немецкая Infineon, а Bosch выделяет производство полупроводников и сенсоров в отдельное подразделение. Для TDK успех инвестиционной программы будет зависеть от того, насколько быстро производители роботов перейдут от экспериментальных образцов к массовому выпуску. Если спрос превысит ожидания, компания допускает дальнейшее расширение мощностей.

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