Японская компания Akari Guarantee, специализирующаяся на пожизненной поддержке пожилых людей и других категорий граждан, привлекла 270 млн иен (около $1,7 млн) в рамках инвестиционного раунда серии А. Новыми инвесторами выступили Boost Capital, Incubate Fund и Kanpo NEXT Partners. С учетом предыдущих вложений общий объем привлеченных компанией средств превысил 500 млн иен.

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Akari Guarantee предоставляет услуги личного поручительства и сопровождения пожилых людей, в том числе помощь с подтверждением личности, взаимодействием с различными организациями и реагированием на экстренные ситуации. Компания сотрудничает с юристами, судебными регистраторами и специалистами по уходу, чтобы обеспечить клиентам комплексную поддержку на протяжении всей жизни.

Полученные инвестиции направят на повышение качества услуг, расширение сети представительств и развитие бизнеса по всей Японии.

Компания была основана в Осаке в июле 2024 года. В августе 2025 года она открыла второй офис — в Токио. Сейчас Akari Guarantee представлена в 17 регионах страны.

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Одним из ключевых этапов расширения бизнеса стало приобретение 19 октября 2026 года всего направления личного поручительства компании Kenshinkai, работающей преимущественно в регионе Кансай. По данным Akari Guarantee, это первая крупная сделка по слиянию и поглощению в японской индустрии гарантийных услуг для пожилых людей. Благодаря приобретению компания укрепила позиции на рынке и стала крупнейшим поставщиком услуг пожизненной поддержки в регионе Кансай.

В Akari Guarantee отмечают, что потребность в подобных услугах растет по всей Японии, однако существующая инфраструктура пока не позволяет полностью удовлетворить спрос. Компания намерена использовать привлеченные средства и расширение сети для создания более доступной и надежной системы поддержки людей, которые живут одни и нуждаются в помощи с повседневными и юридическими вопросами.

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