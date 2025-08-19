Японский стартап JPYC сообщил, что планирует выпустить первый стейблкоин, привязанный к иене, уже в этом году, после получения лицензии на текущей неделе.

Possessed Photography, Unsplash

Генеральный директор компании Норитака Окабэ отметил, что токен под названием JPYC будет полностью конвертируем в иену и обеспечен внутренними сбережениями, а также японскими государственными облигациями (JGB).

«В первую очередь мы ожидаем, что спрос будет исходить от институциональных инвесторов, хедж-фондов и семейных офисов в Японии, — сказал он. — В конечном итоге мы планируем использовать JPYC за рубежом в качестве цифровой иены и предоставлять ее людям по всему миру».

Компания уточнила, что транзакции со стейблкоином будут без комиссий. При этом выпуск новых токенов увеличит объем японских облигаций в портфеле стартапа, что позволит получать доход от процентов по этим активам.

Читайте также Таиланд разрешит туристам обменивать криптовалюту на баты

Стейблкоины, основанные на блокчейне и привязанные к фиатным валютам, становятся все более популярными благодаря быстроте и низкой стоимости транзакций. В июле президент США Дональд Трамп подписал закон, устанавливающий федеральные правила и рекомендации по использованию стейблкоинов для повседневных расчетов.

На фоне глобальной тенденции Bank of America и Fiserv готовятся к запуску собственных криптотокенов, обеспеченных долларом. Однако эксперты предупреждают, что этот процесс может столкнуться с серьезными трудностями.

В то же время в материковом Китае, где торговля криптовалютой официально запрещена, регуляторы потребовали от ведущих брокеров прекратить публикацию исследований, поддерживающих использование стейблкоинов, чтобы сдержать растущий интерес со стороны инвесторов.