Американский сервис отзывов Yelp представил обновления на базе искусственного интеллекта, сообщает TechCrunch. Компания запустила ИИ-ассистента, который отвечает на вопросы о ресторанах, барах, достопримечательностях и магазинах, а также умеет сканировать физическое меню камерой смартфона.

Технология использует данные со страниц заведений, их сайтов, отзывов и фотографий пользователей для формирования ответов. На страницах бизнеса появились заранее сформулированные частые вопросы, чтобы посетителям не приходилось набирать запросы вручную. Ассистент для услуг теперь запоминает предпочтения клиентов и дает персонализированные рекомендации для следующих проектов.

Поисковая система платформы получила поддержку запросов на естественном языке через текстовый и голосовой ввод. Это позволяет формулировать вопросы так же, как в обычном разговоре.

Функция распознавания изображений с помощью ИИ дает возможность отсканировать бумажное меню: на экране появляются всплывающие пузыри над названиями блюд. При нажатии на них отображаются фотографии и комментарии посетителей об этих позициях.

Сервис расширил раздел популярных предложений более чем на 100 категорий бизнеса. Теперь пользователи видят востребованные услуги в секции «наиболее упоминаемые» — например, популярные стрижки или окрашивания в салонах красоты. На страницах ресторанов добавилась информация о популярных десертах.

Компания также представила ИИ-агентов для бизнеса. Голосовой управляющий для ресторанов принимает бронирования, отвечает на вопросы, обрабатывает специальные запросы и изменяет резервирования. Виртуальный администратор для сервисных предприятий собирает детали проектов, квалифицирует лиды и отправляет сводки звонков в почтовый ящик Yelp.

Дополнительные функции осеннего релиза включают ИИ-видео, составленные из пользовательских фотографий с озвучкой информации о заведениях, увеличение лимита загружаемого видео с 10 до 30 секунд, визуальную сводку по фото и видео, сгруппированные снимки «до и после» для сервисных компаний и новый раздел для планирования будущих проектов.